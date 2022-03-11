Зеленський розповів про розмову з Байденом

Президенти обговорили санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Джо Байденом. В ході переговорів сторони обговорили посилення санкцій проти Росії.

«Провів предметну розмову з президентом США Джо Байденом. Поінформував його про свою оцінку ситуації в полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки з оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію», – написав Зеленський у Twitter.

Провів предметну розмову з @POTUS. Поінформував його про свою оцінку ситуації на полі бою, про злочини РФ проти мирного населення. Узгодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2022





Нагадаємо також, що США можуть позбавити РФ статусу постійного торгового партнера. Сьогодні має бути вирішено це питання.

Напередодні Конгрес США схвалив заборону імпорту нафти і газу з Росії. Далі законопроєкт розглядатиметься Сенатом Конгресу. Коли це станеться – поки що не уточнюється. Як відомо, Джо Байден 8 березня виступив із терміновою заявою. Він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

Дуже важливо також, що Конгрес США виділив $13,6 млрд на допомогу Україні та Європі.