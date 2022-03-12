Тричі обійшла КНДР. Росія – стала найбільш підсанкційною країною світу

Тричі обійшла КНДР. Росія – стала найбільш підсанкційною країною світуграфіка
На Росію наразі накладено понад 6,3 тис. санкцій
Від початку війни проти України Росія стала об’єктом 3577 світових санкцій є найбільш підсанкційною країною у світі. Такі дані глобальної бази даних щодо відстеження санкцій Castellum.
Всього на Росію наразі накладено понад 6,3 тис. санкцій. Вона випередила у рейтингу Іран, Сирію, Північну Корею, Венесуелу, Мʼянму та Кубу.
Найбільше санкцій проти Росії запровадив Європейський Союз – 678.
Як повідомлялося, Європейський Союз підготував четвертий пакет санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.
Відомо, що ЄС хоче припинити імпорт російського газу, нафти та вугілля до 2027 року.
Президент США Джо Байден заборонив поставку доларів до РФ.