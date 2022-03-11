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    Зеленський став Людиною 2021 року у Польщі (фото)

    Зеленський став Людиною 2021 року у Польщі (фото)
    фото: Офіс президента

    Польща висловила найвище визнання героїзму народу України

    У Польщі президенту Володимиру Зеленському надали титул «Людина Року 2021». Про це повідомило Генеральне консульство України в Кракові у Facebook.

    «Відповідно до рішення від 4 березня 2022 року Федерації регіональних об’єднань гмін і повітів Республіки Польща, її голова Казімєж Барчик на LI сесійному засіданні Малопольського сеймика 10.03.2022 року оголосив про надання президенту України Володимиру Зеленському титулу «Людина Року 2021» як вираз солідарності польського народу та найвищого визнання героїзму народу України», – йдеться в повідомленні генконсульства.

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    Зеленський став Людиною 2021 року у Польщі (фото)
    Зеленський став Людиною 2021 року у Польщі (фото)
    Зеленський став Людиною 2021 року у Польщі (фото)

    Урочиста передача символічного диплому про надання Главі Української Держави згаданого титулу, відбулась за посередництвом Генерального консула України в Кракові Вячеслава Войнаровського, запрошеного на сесійне засідання Малопольського сейміку.

    Нагадаємо, польський законодавчий орган схвалив закон про допомогу українським біженцям. Згідно з ним, після підтвердження особи біженці зможуть отримати податковий номер, а їх перебування в Польщі може зайняти 18 місяців із продовженням на аналогічний термін.

    Теги: Польща закон Володимир Зеленський біженці Людина року
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    Зеленський став Людиною 2021 року у Польщі (фото)