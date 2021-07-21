Польська опозиціонерка пропонує пробачити Путіну окупацію Криму

У русі «Польща 2050» хочуть, щоб росіяни відчули, що «у Європі їх люблять»

В одній з основних опозиційних партій Польщі запропонували пробачити Росії окупацію Криму для налагодження відносин.

Таку думку висловила радниця лідера руху «Польща 2050» Катажина Пелчинська-Наленч, яка обіймала раніше посаду посла в РФ.

За її словами, чим більше росіян відчувають, що «у Європі їх люблять», тим вищі шанси, що одного разу вони зможуть «знайти своє європейське коріння».

«Можливо, нам доведеться полюбити їх із Кримом. Будемо реалістами: нам не сподобається Росія з Донбасом, але, можливо, колись із Кримом не буде виходу… Я не хочу захищати (незаконну – ред.) анексію Криму, тому що це, безумовно, була агресія, але думка, що РФ добровільно відмовиться від Криму… Навіть у дуже демократичній Росії з дуже демократичною владою я не бачу повернення Криму», – сказала Пелчинська-Наленч в інтерв'ю Польському інституту міжнародних відносин.

Вчора стало відомо, що Росія перекинула в окупований Крим понад 20 тисяч військових. Москва переміщує військових під приводом ліквідації повені.

Також нагадаємо, що Москва хоче дозволити брати участь в голосуванні власникам своїх паспортів в ОРДЛО. Жителі окупованих районів України зможуть проголосувати на виборах депутатів Держдуми РФ онлайн.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на території ОРДЛО видали 630 тисяч російських паспортів. За словами секретаря РНБО, Росія роздає паспорти, щоб восени отримати додаткові голоси на виборах у Держдуму.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія прискорила видачу своїх паспортів в окупованому Криму та на Донбасі.