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    Скільки російських паспортів видали в ОРДЛО

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    Уже понад пів мільйона жителів окупованих територій отримали паспорти країни-агресора - Скільки російських паспортів видали в ОРДЛО
    Уже понад пів мільйона жителів окупованих територій отримали паспорти країни-агресора

    Жителі окупованих територій отримали кілька сотень тисяч російських документів

    Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на території ОРДЛО видали 630 тисяч російських паспортів. Про це він заявив у інтерв’ю 24 каналу.

    За словами секретаря РНБО, Росія роздає паспорти, щоб восени отримати додаткові голоси на виборах у Держдуму.

    «Вони хочуть, щоб ми провели вибори, але громадянином якої країни він буде вважатися, коли буде йти на вибори по українських законах?», - зауважив Данілов.

    Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що питання видачі паспортів Російської Федерації мешканцям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей не передбачене Мінськими домовленостями.

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    Теги: вибори РНБО ОРДЛО
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    Скільки російських паспортів видали в ОРДЛО