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    Польська влада після критики Ізраїлю та США кинулася доводити любов до євреїв

    Прем’єр Польщі: У нас майже тисяча років співпраці на одній землі з євреями
    Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на зустрічі з жителями Холма в Люблінському воєводстві висловив погляд, що польський народ заслуговує на дерево «Праведник народів світу». «Тому що в нас були найбільші німецькі репресії за допомогу євреям, саме в нас євреям допомагало найбільше осіб», - цитує його
    • Сьогодні, 20:40
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    Матеуш Моравецький
    Матеуш Моравецький

    Прем’єр Польщі: У нас майже тисяча років співпраці на одній землі з євреями

    Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на зустрічі з жителями Холма в Люблінському воєводстві висловив погляд, що польський народ заслуговує на дерево «Праведник народів світу».

    «Тому що в нас були найбільші німецькі репресії за допомогу євреям, саме в нас євреям допомагало найбільше осіб», - цитує його «Польське радіо».

    Очільник польського уряду говорив про історію обох народів та їхні взаємини.

    «У нас майже тисяча років співпраці на одній землі з євреями, цього не можна порівняти з іншими країнами в Європі та світі. Євреї почувалися на наших землях щасливими. Багато з них проживало в Холмі», – зазначив Моравецький. Як додав прем’єр-міністр Польщі, у спільних інтересах Польщі та Ізраїлю є боротьба за історичну правду.

    Кажучи про історію польсько-єврейських відносин, Моравецький підкреслив, що суверенна Польща ніколи не виганяла євреїв. Навпаки, різними привілеями створила їм добрий простір для життя. Прем’єр-міністр країни також нагадав, що в Польщі вперше в Європі заборонено фальшиве звинувачення євреїв у ритуальних убивствах.

    «Польські правителі скористалися мудрістю наших єврейських братів», – зазначив глава польського уряду.

    Раніше очільник польського уряду поклав квіти під меморіальною табличкою в Холмі, присвяченою Шмулеві Зиґєльбойму, який був членом національної ради польського уряду у вигнанні і на протест проти байдужості світу до Голокосту 12 травня 1943 року наклав на себе руки.

    Нагадаємо, польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». А Сенат Польщі вночі 1 лютого ухвалив без поправок цей закон.

    Міністерство закордонних справ України висловило глибоку стурбованість ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

    За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

    Державний департамент США закликав Польщу переглянути законопроект про Інститут національної пам’яті.

    6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до закону про Інститут національної пам'яті, який спричинив дипломатичну кризу між Польщею й Ізраїлем, а також Польщею й Україною.

    Перед підписанням закону Ізраїль закликав Польщу внести зміни до документу і відклав візит чиновника з Польщі.

    Державний департамент США заявив, що США розчаровані прийняттям в Польщі закону про Інститут національної пам'яті.

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