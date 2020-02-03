Поляки назвали найкращого президента в історії



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Олександр Квасневський був президентом Польщі з 1995 по 2005 роки

За часів Квасневського Польща вступила до НАТО та до ЄС

Напередодні початку кампанії перед президентськими виборами в Польщі, які відбудуться в травні, у поляків запитали, кого вони вважають найкращим президентом країни.

Опитування провело агентство SW Research для Rzeczpospolita.

Після 1989 року в Польщі було п'ять президентів, яких обрали шляхом загального голосування: Лех Валенса, Александр Кваснєвський, Лех Качинський, Броніслав Коморовський та Анджей Дуда. Войцех Ярузельський був президентом, обраним парламентом.

На питання, який президент був найкращим президентом в історії Третьої Польської республіки, 37,6% відповіли Александр Кваснєвський. Тільки він був президентом два терміни.

24% респондентів найкращим президентом вважають теперішнього главу держави Анджея Дуду.

16% підтримки отримав Лех Качинський, 12,8% - Лех Валенса, 9,6% - Броніслав Коморовський.

На майбутніх президентських виборах Анджей Дуда буде домагатися переобрання, хоча офіційно про це ще не оголосив. Наразі в опитуваннях він з величезною перевагою випереджає головну кандидатку від опозиції Малгожату Кідаву-Блонську.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда не планує візит до Російської Федерації на 10-ту річницю Смоленської катастрофи.

Як відомо, 10 квітня 2010 року неподалік російського Смоленська під час посадки на військовому аеродромі «Смоленськ-Північний» зазнав катастрофи літак Ту-154М, на якому польська державна делегація прямувала в Катинь для участі в меморіальних заходах, присвячених 70-й річниці розстрілів НКВС польських військових у 1940 році. У катастрофі загинули всі 96 осіб, що були на борту літака, в тому числі і президентське подружжя – Лех і Марія Качинські, а також представники політичної, військової, релігійної еліти Польщі.

Польська сторона неодноразово на міжнародному рівні підіймала питання про необхідність повернення Росією уламків літака президента Качинського. Російська сторона відмовляється це робити, наполягаючи, що не може цього зробити до закриття російського слідства. У Варшаві переконані, що небажання віддавати Польщі її ж власність свідчить про те, що Москві є що приховувати у справі катастрофи.