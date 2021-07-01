Не вдалося врятувати: на Вінниччині померла дівчинка з рідкісною хворобою (фото)

Для лікування дівчинки тривалий час збирали гроші і влаштовували виставки її малюнків

Організм дівчинки за рік старів приблизно на 10 років

У Вінниці померла маленька Іринка Химич, яка мала рідкісну хворобу – прогерію. Про смерть дівчинки повідомила її мама Діна Химич на сторінці у Facebook.

Організм дівчинки за рік старів приблизно на 10 років, а ще дитина страждала від жахливого болю.

«Ірочка померла... Вчора зупинилося її сердечко. Вибач сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати», – написала мати дитини.

Для лікування дівчинки тривалий час збирали гроші, влаштовували виставки її малюнків, а львівське ательє навіть взялося шити хустки з принтом її малюнків, за що Іринка отримувала гонорар.

Нагадаємо, у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні помер 9-річний хлопчик, який отруївся грибами. В украй важкому стані дитину доставили до медзакладу із центральної районної лікарні міста Новомосковська ще в четвер, 17 червня 2021 року. Ввечері в понеділок, 21 червня, хлопчика не стало.

«Нам розповіли, що гриби збирав батько хлопчика. Найімовірніше, серед них була бліда поганка, оскільки отруєння було дуже сильним. Його стан був вкрай важким, і, незважаючи на всі зусилля, докладені лікарями для порятунку життя дитини, вчора він помер», – повідомив генеральний директор Донецької обласної клінічної лікарні Олексій Власов.