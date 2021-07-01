  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Убив і втік. У Херсоні авто патрульного на смерть збило пішохода

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Хто був за кермов авто, яке належить полісмену, поки не повідомляється&nbsp; - Убив і втік. У Херсоні авто патрульного на смерть збило пішохода
    Хто був за кермов авто, яке належить полісмену, поки не повідомляється 
    Фото з відкритих джерел

    У поліції запевнили, що винні неодмінно понесуть відповідне покарання

    У Херсоні водій BMW збив пішохода на нерегульованому переході і втік з місця ДТП. Автомобіль належить співробітнику патрульної поліції. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Херсонської області.

    Зазначається, що аварія сталася 30 червня, близько 22-ї години, на вулиці Перекопській. Потерпілий помер у лікарні.

    Встановлено, що автомобіль належить чинному співробітнику патрульної поліції.

    За даним фактом розпочато службове розслідування. Підозрюваного в ДТП усунули від виконання службових обов'язків.

    Теги: ДТП смерть водій автомобіль аварія розслідування Херсон поліція BMW
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Убив і втік. У Херсоні авто патрульного на смерть збило пішохода