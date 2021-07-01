Убив і втік. У Херсоні авто патрульного на смерть збило пішохода

Хто був за кермов авто, яке належить полісмену, поки не повідомляється

У поліції запевнили, що винні неодмінно понесуть відповідне покарання

У Херсоні водій BMW збив пішохода на нерегульованому переході і втік з місця ДТП. Автомобіль належить співробітнику патрульної поліції. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Херсонської області.

Зазначається, що аварія сталася 30 червня, близько 22-ї години, на вулиці Перекопській. Потерпілий помер у лікарні.

Встановлено, що автомобіль належить чинному співробітнику патрульної поліції.

За даним фактом розпочато службове розслідування. Підозрюваного в ДТП усунули від виконання службових обов'язків.