У Львові помер музикант і засновник групи «Мері»

Причину смерті артиста поки не повідомили

У Львові помер відомий український музикант Тарас Ших, який здобув популярність після створення групи «Мері» з Віктором Винником.Тарас Ших також був головним організатором святкування 750-річчя Львова. Про смерть артиста повідомили його друзі у Facebook.

Група «Мері» проіснувала 15 років, але популярним Ших залишився і про сьогоднішній день. Друзі покійного музиканта висловили свої співчуття.

«Я не вірю, що з тобою це могло статися саме зараз! Ти стільки пройшов, але завжди залишався людиною. Світлий, добрий і завжди з жагою нових знань і відкриттів, чому Бог забирає кращих? Спочивай з миром, друже», – написала у Facebook Світлана Бурчишин.

Музиканту 10 березня виповнився лише 41 рік. Друзі артиста глибоко схвильовані його смертю. Вони заполонили фейсбук-сторінку Шиха дописами, у яких висловлюють глибокі співчуття та нерозуміння, чому це сталось.

«Новина про Твою смерть здається безглуздою помилкою! Неможливо передати словами весь біль і печаль від засвоєння, що тобі більше нема. Ти завжди будеш займати особливе місце в моєму серці. Сподіваюсь Твоя світла душа знайшла спокій», – написала Ельжбета Суховецька.

Причину смерті артиста поки не повідомили. Також наразі невідомо, коли відбудеться прощання та чин похорону.

Варто відзначити, що Тарас разом з Віктором випустили два студійні альбоми за період існування групи «Мері» – «Мерідіани» (2007) і «Війни в прямому ефірі» (2010). А також вони зняли дев'ять кліпів.

Тарас Ших був засновником та директором маркетингової агенції повного циклу ТзОВ «Меріленд-Т».

Ших організовував святкування 750-річчя Львова, шоу Герта Гофа у Львівській опері та виступу Горана Бреговіча.

Окрім цього, він був генеральним партнером компанії Nemiroff щодо популяризації торгової марки та артдиректор клубу Пікассо.

У 1996 році музикант разом з приятелем Віктором Винником заснував у Трускавці гурт «Мері». Він був гітаристом та продюсером. У 2010 році Ших пішов з гурту.

У творчому доробку «Мері« є два студійні альбоми – «Мерідіани» (2007) і «Війни в прямому ефірі» (2010).

З 2006 музиканти зняли дев'ять кліпів, зокрема на пісні «Ромео», «Бандити», «Мерідіани», «Kiss на біс», «Не Віталік» та інші.