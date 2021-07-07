Останній фільм «Форт» за участі Кумара вийшов на екрани в 1998 році

Кар'єру в кіно Діліп Кумар почав в 40-х, але перші фільми за його участі не отримали очікуваної уваги

На 99-му році життя помер індійський актор, режисер і продюсер Діліп Кумар (справжнє ім'я – Мохаммед Юсуф Хан). Про це інформує The New York Times.

За 50 з гаком років кар'єри артист зіграв у 59 фільмах, ще в чотирьох з'явився як запрошена зірка. Особливо успішними були трагічні ролі Кумара, за що його прозвали «королем боллівудської трагедії».

Останні кілька років актор хворів. У червні цього року був двічі госпіталізований, так як відчував труднощі з диханням. Рано вранці 7 липня Кумар помер в одній з клінік Мумбаї.

Кар'єру в кіно Діліп Кумар почав в 40-х, але перші фільми за його участі не отримали очікуваної уваги. Пік його слави припав на 50-70-ті роки, Кумар зіграв кращі трагічні ролі в картинах «Клеймо ганьби» (1952), «Девдас» (1955), «Мадхуматі» (1958), а також успішну роль негативного персонажа у фільмі «Амар» (1954).

У ті ж роки «Клеймо ганьби» приніс Кумару премію Filmfare Award за кращу чоловічу роль. Останній фільм за участі Кумара вийшов на екрани в 1998 році («Форт»).

Додамо, що відомий радянський кінорежисер Володимир Меньшов, який підтримував терористів «ДНР», помер на 82-му році життя.

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