«Радість переповнює»: відомі українці про вихід України до 1/4 фіналу Євро (фото)

Після тріумфальної перемоги українців мережа вибухнула емоційними коментарями

Учора, 29 червня, збірна України з рахунком 2:1 обіграла збірну Швеції і вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи.

За напруженою грою уважно спостерігали усі футбольні фанати, серед яких чимало українських політиків та знаменитостей. Після тріумфальної перемоги українців мережа просто вибухнула емоційними коментарями та щирою радістю.

Президент Володимир Зеленський:

«Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату:

Ми вболівали за вас усією душею!

Ми дякуємо вам від усього серця!

Ми пишаємось вами усією країною!

Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги!

І отримати можливість написати це ще раз. Після 1/4. Або після 1/2. А, може, і після фіналу Євро!

Сьогодні не було вас і нас.

Сьогодні були МИ.

Слава Україні!!!».

Юрій Горбунов, телеведучий, актор

«Браво Збірна України! Браво Шевченко! Пишаємося! Любимо! Віримо! Гордість розпирає! Ми в чвертьфіналі! Яка насолода!»

Дзідзьо, артист

«Вітаємо нашу збірну України! Радість переповнює! Молодці».

Monatik, артист

«Ура! «Я рад, так рад, так радуюсь сильно»! Збірна України найкращі! Best of the best! До сліз! Браво!».

Ірина Федишин, співачка

«Вітаємо з перемогою. Це була неймовірна гра! Дякуємо, хлопці! Ви – наші герої!».

Ольга Сумська, актриса

«Ура! Перемога! Україна у чвертьфіналі! А ось і наш прекрасний Артем Довбик, який приніс перемогу збірній України в матчі із збірною Швеції! Довбику тиждень тому виповнилось 24 роки. Схоже, маємо справді талановитого нападаючого – рідкісний талант у наші часи. Артем із Черкас. Його першим тренером був Олексій Блоха! Зараз Довбик є гравцем команди «Дніпро-1». Були чутки, що ним цікавиться київське «Динамо» і кілька європейських клубів. Вітаємо з перемогою нашу збірну і славетного Андрія Шевченка!».

