Чергова смерть у курортній Кирилівці: загинув підліток (відео)

Коли компанія пішла купатися, один з підлітків пішов під воду і не зміг виплисти

Увечері 6 липня в Кирилівці (Запорізька область) втопився 16-річний хлопець, який приїхав на відпочинок з Херсонської області. Про це пише портал 061.

На пляж хлопець прийшов з друзями. Коли компанія пішла купатися, один з підлітків пішов під воду і не зміг виплисти.

За уточненими даними, трагедія сталася близько бази відпочинку «Діана». На берег тіло хлопця дістали відпочивальники, які також намагалися повернути його до життя.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу (попередня причина смерті - утоплення).

Нагадаємо, того ж дня, 6 липня, на пляжі у курортній Кирилівці внаслідок удару струмом загинув працівника водних атракціонів. За словами очевидців події, трагедія сталася, коли чоловік прийшов вранці надувати атракціони.

До приїзду швидкої врятувати потерпілого намагалися люди, які знаходилися на пляжі, однак у них нічого не вийшло і прибулі на місце медики констатували його смерть.

Раніше повідомлялося, що на пляжі в Кирилівці люди витягли з води потопельника й запустили серце до приїзду швидкої.

Нагадаємо, у Тернополі автомат з іграшками вдарив дитину струмом.

Також на Волині від удару струму загинув хлопчик.