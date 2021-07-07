В окупованому Криму – антирекорд смертності від коронавірусу

За останні три тижні рівень летальних випадків на півострові зріс на 62%

В окупованому Росією Криму зафіксовано антирекорд щодо летальних випадків захворювань на Covid-19. Про це в середу, 7 липня, повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на окупаційну адміністрацію.

«На цьому тижні у нас антирекорд за летальними випадками. Значно у нас зріс показник летальності, порівняно з двома попередніми. Тенденція зберігається, за останні три тижні рівень летальних випадків зріс на 62%», – сказала «чиновниця».

За даними кримського «МОЗ», за останню добу від Covid-19 померли сім пацієнтів, а всього за час пандемії – 1559. За добу в окупованому Криму зафіксували 335 випадків захворювання на коронавірус.

Зазначимо, цього тижня Росія оновила антирекорд добової смертності від коронавірусу.

Також повідомлялося, що Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.

До слова, за добу 6 липня в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб.

Раніше стало відомо, скільки українців мають антитіла до коронавірусу.