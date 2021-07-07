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    В окупованому Криму – антирекорд смертності від коронавірусу

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    В окупованому РФ Криму&nbsp;від Covid-19 померли 1559 осіб - В окупованому Криму – антирекорд смертності від коронавірусу
    В окупованому РФ Криму від Covid-19 померли 1559 осіб
    Фото: Reuters

    За останні три тижні рівень летальних випадків на півострові зріс на 62%

    В окупованому Росією Криму зафіксовано антирекорд щодо летальних випадків захворювань на Covid-19. Про це в середу, 7 липня, повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на окупаційну адміністрацію.

    «На цьому тижні у нас антирекорд за летальними випадками. Значно у нас зріс показник летальності, порівняно з двома попередніми. Тенденція зберігається, за останні три тижні рівень летальних випадків зріс на 62%», – сказала «чиновниця».

    За даними кримського «МОЗ», за останню добу від Covid-19 померли сім пацієнтів, а всього за час пандемії – 1559. За добу в окупованому Криму зафіксували 335 випадків захворювання на коронавірус.

    Зазначимо, цього тижня Росія оновила антирекорд добової смертності від коронавірусу.

    Також повідомлялося, що Україна перетнула позначку у три мільйони щеплень від коронавірусу.

    До слова, за добу 6 липня в Україні госпіталізовано з Covid-19 майже 500 осіб.

    Раніше стало відомо, скільки українців мають антитіла до коронавірусу.

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    Теги: Крим смерть епідемія коронавірус
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    В окупованому Криму – антирекорд смертності від коронавірусу