Трагедія на українському курорті: працівник атракціонів загинув від удару струмом

До приїзду швидкої врятувати потерпілого намагалися люди, які знаходилися на пляжі, однак у них нічого не вийшло

Трагедія сталася, коли чоловік прийшов вранці надувати атракціони

У вівторок, 6 липня, на пляжі у курортній Кирилівці (Запорізька область) внаслідок удару струмом загинув працівника водних атракціонів. Про це з посиланням на відпочиваючих повідомляє місцевий портал Ріа-м.

За словами очевидців події, трагедія сталася, коли чоловік прийшов вранці надувати атракціони.

До приїзду швидкої врятувати потерпілого намагалися люди, які знаходилися на пляжі, однак у них нічого не вийшло і прибулі на місце медики констатували його смерть.

У поліції загибель чоловіка поки не коментували.

До слова, на Одещині морська вода не відповідає санітарним нормам.

Раніше повідомлялося, що на пляжі в Кирилівці люди витягли з води потопельника й запустили серце до приїзду швидкої.

Нагадаємо, у Тернополі автомат з іграшками вдарив дитину струмом.

Також на Волині від удару струму загинув хлопчик.