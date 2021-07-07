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    Трагедія на українському курорті: працівник атракціонів загинув від удару струмом

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    До&nbsp;приїзду швидкої врятувати потерпілого намагалися люди, які&nbsp;знаходилися на&nbsp;пляжі, однак у&nbsp;них нічого не&nbsp;вийшло - Трагедія на українському курорті: працівник атракціонів загинув від удару струмом
    До приїзду швидкої врятувати потерпілого намагалися люди, які знаходилися на пляжі, однак у них нічого не вийшло
    Архівне фото з відкритих джерел

    Трагедія сталася, коли чоловік прийшов вранці надувати атракціони

    У вівторок, 6 липня, на пляжі у курортній Кирилівці (Запорізька область) внаслідок удару струмом загинув працівника водних атракціонів. Про це з посиланням на відпочиваючих повідомляє місцевий портал Ріа-м.

    За словами очевидців події, трагедія сталася, коли чоловік прийшов вранці надувати атракціони.

    До приїзду швидкої врятувати потерпілого намагалися люди, які знаходилися на пляжі, однак у них нічого не вийшло і прибулі на місце медики констатували його смерть.

    У поліції загибель чоловіка поки не коментували.

    До слова, на Одещині морська вода не відповідає санітарним нормам.

    Раніше повідомлялося, що на пляжі в Кирилівці люди витягли з води потопельника й запустили серце до приїзду швидкої.

    Нагадаємо, у Тернополі автомат з іграшками вдарив дитину струмом.

    Також на Волині від удару струму загинув хлопчик.

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    Теги: трагедія пляжі відпочинок смерть Запорізька область чоловік
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    Трагедія на українському курорті: працівник атракціонів загинув від удару струмом