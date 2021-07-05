Режисер фільму «Москва сльозам не вірить» Володимир Меньшов помер від коронавірусу

Володимир Меньшов підтримував терористів «ДНР» та анексію Криму

Відомий радянський кінорежисер Володимир Меньшов, який підтримував терористів «ДНР», помер на 82-му році життя. Про це в понеділок, 5 липня, повідомили в Мосфільмі.

Відзначається, що Меньшов помер від наслідків коронавірусу.

«Кіноконцерн «Мосфільм» та сім'я Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління «Мосфільму» помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році», – йдеться в повідомленні.

Колектив «Мосфільму», як підкреслюється, висловлює глибокі співчуття колегам, рідним і близьким Меньшова.

Про дату і час прощання з кінорежисером буде відомо пізніше.

26 червня стало відомо, що режисер Меньшов захворів на коронавірус. При цьому зазначалося, що захворювання протікає в легкій формі, однак Меньшов не зміг через це бути присутнім на з'їзді партії «Справедлива Росія – За правду», кандидатом в депутати від якої він був у цьому році.

Володимир Меньшов – радянський і російський актор, режисер, сценарист, продюсер, телеведучий і педагог. Є лауреатом премії Американської кіноакадемії «Оскар» в номінації «Кращий фільм іноземною мовою» за кінокартину «Москва сльозам не вірить» (1981).

До слова, Віра Алентова – зірка «Москва сльозам не вірить» – потрапила у «чорний список».

Також варто нагадати, що чоловік Алентової і режисер стрічки «Москва сльозам не вірить» Володимир Меньшов ще у 2017 році передав 1 мільйон рублів для терористів «ДНР». Він згодом підтвердив цю інформаацію.

Також Меньшов вважав, що після анексії РФ Криму необхідно було відразу «брати Донбас», тоді б в претензіях Заходу до Росії «Крим, Луганськ, Донецьк» йшли б через кому. Т

«Переломним моментом для мене було, звичайно, повернення Криму. Найпотужніший вчинок Путіна», – казав Меньшов.