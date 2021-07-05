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    Режисер фільму «Москва сльозам не вірить» Володимир Меньшов помер від коронавірусу

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    26 червня стало відомо, що режисер Володимир Меньшов захворів на коронавірус - Режисер фільму «Москва сльозам не вірить» Володимир Меньшов помер від коронавірусу
    26 червня стало відомо, що режисер Володимир Меньшов захворів на коронавірус
    Фото: kino-teatr.ru

    Володимир Меньшов підтримував терористів «ДНР» та анексію Криму

    Відомий радянський кінорежисер Володимир Меньшов, який підтримував терористів «ДНР», помер на 82-му році життя. Про це в понеділок, 5 липня, повідомили в Мосфільмі.

    Відзначається, що Меньшов помер від наслідків коронавірусу.

    «Кіноконцерн «Мосфільм» та сім'я Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління «Мосфільму» помер від наслідків коронавірусної інфекції на 82-му році», – йдеться в повідомленні.

    Колектив «Мосфільму», як підкреслюється, висловлює глибокі співчуття колегам, рідним і близьким Меньшова.

    Про дату і час прощання з кінорежисером буде відомо пізніше.

    26 червня стало відомо, що режисер Меньшов захворів на коронавірус. При цьому зазначалося, що захворювання протікає в легкій формі, однак Меньшов не зміг через це бути присутнім на з'їзді партії «Справедлива Росія – За правду», кандидатом в депутати від якої він був у цьому році.

    Володимир Меньшов – радянський і російський актор, режисер, сценарист, продюсер, телеведучий і педагог. Є лауреатом премії Американської кіноакадемії «Оскар» в номінації «Кращий фільм іноземною мовою» за кінокартину «Москва сльозам не вірить» (1981).

    До слова, Віра Алентова – зірка «Москва сльозам не вірить» – потрапила у «чорний список».

    Також варто нагадати, що чоловік Алентової і режисер стрічки «Москва сльозам не вірить» Володимир Меньшов ще у 2017 році передав 1 мільйон рублів для терористів «ДНР». Він згодом підтвердив цю інформаацію.

    Також Меньшов вважав, що після анексії РФ Криму необхідно було відразу «брати Донбас», тоді б в претензіях Заходу до Росії «Крим, Луганськ, Донецьк» йшли б через кому. Т

    «Переломним моментом для мене було, звичайно, повернення Криму. Найпотужніший вчинок Путіна», – казав Меньшов.

    Теги: Росія кіно смерть культура актор коронавірус
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    Режисер фільму «Москва сльозам не вірить» Володимир Меньшов помер від коронавірусу