Помер суддя, що розглядав справи Насірова та Онищенка, - ЗМІ

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Бобровник помер унаслідок серцевого нападу в кареті швидкої допомоги

Суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Бобровник помер у 37 років.

Цю інформацію Громадському підтвердили джерела у правоохоронних органах.

Як додає «РБК-Україна», Бобровник помер унаслідок серцевого нападу в кареті швидкої допомоги.

Олександра Бобровника 1980 року народження призначили на посаду судді Солом’янського райсуду Києва у червні 2007 року — тоді його обрали на п’ять років. У 2012 році постановою Верховної Ради Бобровник став обіймати цю посаду безстроково.

Бобровник розглядав справи відстороненого глави Держфіскальної служби Романа Насірова, колишнього народного депутата Миколи Мартиненка, голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової та депутата-утікача Олександра Онищенка.