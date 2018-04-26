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    Помер український письменник Сергій Іванюк

    Іванюк - один із відроджувачів Києво-Могилянської академії
    У ніч проти 26 квітня пішов із життя викладач, журналіст та дитячий письменник Сергій Іванюк, відомий під псевдонімом Сергій Оксеник. Про це на його сторінці у Facebook повідомили друзі та знайомі. \ Іванюк -  один із відроджувачів Національного університету «Києво-Могилянська академія», доцент кафедри
    • 26 Квiтня, 16:36
    • Розсилка
    <p>Сергій Іванюк помер 26 квітня&nbsp;</p> <p></p>

    Сергій Іванюк помер 26 квітня 

    Іванюк - один із відроджувачів Києво-Могилянської академії

    У ніч проти 26 квітня пішов із життя викладач, журналіст та дитячий письменник Сергій Іванюк, відомий під псевдонімом Сергій Оксеник. Про це на його сторінці у Facebook повідомили друзі та знайомі. \

    Іванюк -  один із відроджувачів Національного університету «Києво-Могилянська академія», доцент кафедри літературознавства.

    У 1992 році, після відкриття Києво-Могилянки, став деканом гуманітарних наук, а з 1994 до 2000 року був ректором навчального закладу. Іванюк почав публікувати оповідання для дітей у 1980-х роках. 

    2004 року вийшла перша книга пригодницько-фантастичного роману «Лісом, небом, водою» під назвою «Лисий». 2005 року вийшло друге видання цієї книжки. А 2007 — друга книга роману, що називається «Леля».

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