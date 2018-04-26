Помер український письменник Сергій Іванюк

Іванюк - один із відроджувачів Києво-Могилянської академії

У ніч проти 26 квітня пішов із життя викладач, журналіст та дитячий письменник Сергій Іванюк, відомий під псевдонімом Сергій Оксеник. Про це на його сторінці у Facebook повідомили друзі та знайомі. \ Іванюк - один із відроджувачів Національного університету «Києво-Могилянська академія», доцент кафедри



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Сергій Іванюк помер 26 квітня

Іванюк - один із відроджувачів Києво-Могилянської академії

У ніч проти 26 квітня пішов із життя викладач, журналіст та дитячий письменник Сергій Іванюк, відомий під псевдонімом Сергій Оксеник. Про це на його сторінці у Facebook повідомили друзі та знайомі. \

Іванюк - один із відроджувачів Національного університету «Києво-Могилянська академія», доцент кафедри літературознавства.

У 1992 році, після відкриття Києво-Могилянки, став деканом гуманітарних наук, а з 1994 до 2000 року був ректором навчального закладу. Іванюк почав публікувати оповідання для дітей у 1980-х роках.

2004 року вийшла перша книга пригодницько-фантастичного роману «Лісом, небом, водою» під назвою «Лисий». 2005 року вийшло друге видання цієї книжки. А 2007 — друга книга роману, що називається «Леля».