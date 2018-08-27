Помер відомий американський драматург Ніл Саймон



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Бродвейський драматург Ніл Саймон

Саймон отримав безліч нагород, зокрема, Пулітцерівську премію

Відомий американський драматург Ніл Саймон помер у віці 91 року у своєму рідному місті Нью-Йорку від ускладнень пневмонії.

Про це повідомляє BBC.

«Його ім'я було синонімом комедії Бродвею і комерційного успіху в театрі протягом десятиліть», - йдеться в повідомленні.

Саймон був плідним автором, створюючи мінімум одну п'єсу в рік.

Він отримав безліч нагород. Зокрема, у 1991 році він отримав Пулітцерівську премію за драму «Загубившись в Йонкерсі», також премії «Тоні» і «Золотий глобус».

Нагадаємо, у суботу американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.