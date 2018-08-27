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    Помер відомий американський драматург Ніл Саймон

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    Бродвейський драматург Ніл Саймон - Помер відомий американський драматург Ніл Саймон
    Бродвейський драматург Ніл Саймон

    Саймон отримав безліч нагород, зокрема, Пулітцерівську премію

    Відомий американський драматург Ніл Саймон помер у віці 91 року у своєму рідному місті Нью-Йорку від ускладнень пневмонії.

    Про це повідомляє BBC.

    «Його ім'я було синонімом комедії Бродвею і комерційного успіху в театрі протягом десятиліть», - йдеться в повідомленні.

    Саймон був плідним автором, створюючи мінімум одну п'єсу в рік.

    Він отримав безліч нагород. Зокрема, у 1991 році він отримав Пулітцерівську премію за драму «Загубившись в Йонкерсі», також премії «Тоні» і «Золотий глобус». 

    Нагадаємо, у суботу американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер від раку мозку. Маккейн помер в оточенні своєї родини. Йому був 81 рік.

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