Помер відомий рок-музикант Боб Кулік



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Боб Кулік помер на 71 році життя

Боб Кулік співпрацював із популярними рок-гуртами Kiss, W.A.S.P., Grand Funk Railroad та з Даяною Росс

Відомий американський рок-гітарист і продюсер Боб Кулік помер на 71 році життя.

Про це написав у Facebook молодший брат музиканта Брюс Кулік.

«З величезним сумом мушу повідомити про смерть мого брата Боба Куліка... Я знаю, що він зараз перебуває у мирі, разом з моїми батьками, та грає на гітарі так голосно, як може», - йдеться у дописі.

Боб Кулік співпрацював із популярними рок-гуртами Kiss, W.A.S.P., Grand Funk Railroad та з Даяною Росс, брав участь у запису альбома Лу Ріда.

Також Кулік спродюсував запис гурту Motörhead, який отримав «Греммі».

До слова, цього тижня у віці 112 років помер найстаріший чоловік світу.