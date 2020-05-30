Помер відомий рок-музикант Боб Кулік
Боб Кулік помер на 71 році життя
Боб Кулік співпрацював із популярними рок-гуртами Kiss, W.A.S.P., Grand Funk Railroad та з Даяною Росс
Відомий американський рок-гітарист і продюсер Боб Кулік помер на 71 році життя.
Про це написав у Facebook молодший брат музиканта Брюс Кулік.
«З величезним сумом мушу повідомити про смерть мого брата Боба Куліка... Я знаю, що він зараз перебуває у мирі, разом з моїми батьками, та грає на гітарі так голосно, як може», - йдеться у дописі.
Боб Кулік співпрацював із популярними рок-гуртами Kiss, W.A.S.P., Grand Funk Railroad та з Даяною Росс, брав участь у запису альбома Лу Ріда.
Також Кулік спродюсував запис гурту Motörhead, який отримав «Греммі».
До слова, цього тижня у віці 112 років помер найстаріший чоловік світу.