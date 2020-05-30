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    У світі

    Помер відомий рок-музикант Боб Кулік

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    <p>Боб Кулік помер на 71 році життя</p> - Помер відомий рок-музикант Боб Кулік

    Боб Кулік помер на 71 році життя

    Боб Кулік співпрацював із популярними рок-гуртами Kiss, W.A.S.P., Grand Funk Railroad та з Даяною Росс

    Відомий американський рок-гітарист і продюсер Боб Кулік помер на 71 році життя.

    Про це написав у Facebook молодший брат музиканта Брюс Кулік.

    «З величезним сумом мушу повідомити про смерть мого брата Боба Куліка... Я знаю, що він зараз перебуває у мирі, разом з моїми батьками, та грає на гітарі так голосно, як може», - йдеться у дописі.

    Боб Кулік співпрацював із популярними рок-гуртами Kiss, W.A.S.P., Grand Funk Railroad та з Даяною Росс, брав участь у запису альбома Лу Ріда.

    Також Кулік спродюсував запис гурту Motörhead, який отримав «Греммі».

    До слова, цього тижня у віці 112 років помер найстаріший чоловік світу.

    США музика смерть
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