«Помічник» Гримчака вийшов з СІЗО, на нього одягнули електронний браслет



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«Помічник» колишнього заступника міністра Гримчака Ігор Овдієнко

У серпні ексзаступника міністра Юрія Гримчака і рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали за підозрою у вимаганні $1,1 млн.

Вищий антикорупційний суд змінив міру запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий арешт для «помічника» колишнього заступника міністра Гримчака і рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 11 грудня.

У суді сторона обвинувачення наполягала на необхідності продовження тримання під вартою Овдієнка, стверджуючи на наявності ряду ризиків.

Зокрема, підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду (протягом 2014-2017 рр. він неодноразово виїжджав за межі України, а саме - до Австрії, Польщі, Білорусі, Росії); знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (через родинні зв`язки з колишнім високопосадовцем Гримчаком Ігор Овдієнко матиме змогу, як особисто, так і через працівників правоохоронних органів та службових осіб органів державної влади, контактувати, зокрема, з іншими співучасниками злочину та консультувати їх з приводу приховування чи знищення доказів); незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного.

Детектив НАБУ наголосив, що наразі слідство повинно завершити проведення експертизи відео-, звукозапису; отримати від підозрюваних зразки почерку; призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу; допитати свідків; з'ясувати можливу причетність до вчинення злочину інших ймовірних співучасників.

На думку прокурора, застосування більш м`яких запобіжних заходів не забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та належну процесуальну поведінку. Він також вважав, що стан здоров`я Овдієнка (є інвалідом ІІ групи, має цукровий діабет другого типу та є інсулінозалежним, також має ожиріння ІІ ст., неоперабельну пахову грижу, та серцеву недостатність) не перешкоджає тримання його під вартою.

Натомість захисниця Овдієнка наполягала на запобіжному заході, який не пов`язаний із триманням під вартою. Вона вважала, що всі обвинувачення органу досудового розслідування ґрунтуються на провокації. На цю обставину вказує те, що заявники у цьому кримінальному провадженні є заявниками і в інших кримінальних провадженнях за ознаками злочинів, передбачених ст. 368, ст. 369-2 КК України.

За твердженням захисниці, основними свідками сторони обвинувачення є двоє осіб, котрі проходять агентами СБУ та НАБУ, що, відповідно, унеможливлює здійснення впливу на них.

Вищий антикорупційний суд дійшов висновків, що до підозрюваного Ігоря Овдієнка можливо застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із забороною залишати житло до 10 лютого 2020 року.

Також суд поклав на нього ряд обов’язків: цілодобово не залишати місце постійного проживання, без дозволу детектива, прокурора або суду; прибувати до детектива, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження; не відлучатися з Києва без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із підозрюваним Гримчаком, свідками, а також службовими особами Київської міської державної адміністрації, Міністерства культури, Українського державного інституту культурної спадщини, засновниками, представниками та керівниками ТОВ «Фірма «Катран-К»; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Як повідомляв «Главком», 14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його «помічника» Ігоря Овдієнка в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як пояснив тодішній генпрокурор Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.

Затримання правоохоронцями колишнього високопосадовця Юрія Гримчака (крайній зліва)

Згодом НАБУ повідомило, що Гримчак вимагав $100 тис. у представника приватного ТОВ (мається на увазі «Юридичне Бюро «ЮрЖитло»), який звернувся до високопосадовця з проханням вплинути на суддів, які розглядають цивільну справу щодо стягнення боргу з іншого приватного підприємства на його користь.

Після затримання Гримчака і Овієнка суд обрав обом арешт на 60 днів із правом внесення застави в розмірі 6 млн грн і 4 млн грн, відповідно.

Гримчак і Овдієнко підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У разі доведення вини їм загрожує позбавленням волі від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Треба наголосити, що з самого початку епізод із Гримчаком правоохоронці вмонтували у справу із замаху на вбивство журналістки і нардепа VIII скликання Тетяни Чорновол.

Пізніше справу, де фігурують Гримчак та Овдієнко, перекваліфікували на ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі ексзаступник міністра Юрій Гримчак перебуває у СІЗО.