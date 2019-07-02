Знищення храму у Сімферополі – помста за правозахисну діяльність архиєпископа Климента, - речник ПЦУ



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Кафедральний собор святих рівноапостольних Володимира та Ольги Управління Кримської єпархії ПЦУ Світлина з відкритих джерел

«Це продовженням того беззаконня, яке чинить окупаційна влада в Криму проти всіх тих, хто не сприймає російську окупацію», - наголосив архиєпископ ПЦУ Євстратій (Зоря)

Рішення російського суду в Криму передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги, де раніше проводила Богослужіння Кримська єпархія УПЦ (КП), означає «фактичне знищення» Кримської єпархії ПЦУ. Таку думку висловив архиєпископ ПЦУ Євстратій (Зоря). Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

«Фактично це рішення означає знищення єдиного українського православного храму в Сімферополі і є продовженням того беззаконня, яке чинить окупаційна влада в Криму проти всіх тих, хто не сприймає російську окупацію», – вважає священнослужитель.

За його словами, також це рішення є помстою російської влади за правозахисну діяльність архиєпископа Кримської єпархії Православної Церкви України Климента.

«Додатково я думаю, що це особиста помста російської влади саме керівнику Кримської єпархії архиєпископу Клименту за його особисту позицію і за його правозахисну діяльність. Він широко відомий саме тим, що був громадським захисником тих, кого окупаційна влада ув'язнила, як із українського середовища, так і з кримськотатарських активістів», – каже архиєпископ Євстратій (Зоря).

Підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму зобов'язав передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги. Таким чином суддя Вадим Шкуро постановив частково задовольнити позов Міністерства майнових і земельних відносин Криму до Кримської єпархії УПЦ КП.

Також суд постановив, що Кримська єпархія УПЦ КП повинна виплатити 12 тисяч рублів державного мита.

Раніше архиєпископ Кримської єпархії Православної Церкви України Климент повідомив, що влада Криму вимагає «звільнити приміщення» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі. Російська влада Криму скерувала припис про «звільнення приміщень» собору.

У російському Мінмайна Криму пояснили вимогу до Кримської єпархії УПЦ КП покинути будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.