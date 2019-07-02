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    Патріарх Філарет: Співпраця з КДБ в умовах Радянського Союзу не була гріхом

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    Почесний патріарх Філарет - Патріарх Філарет: Співпраця з КДБ в умовах Радянського Союзу не була гріхом
    Почесний патріарх Філарет
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    «Якщо Господь радянську безбожну владу допустив, то треба жити в умовах цієї безбожної влади», - зазначив Філарет

    Почесний Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет не вважає співпрацю з КДБ гріхом. Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

    «Це не є гріх. Бо Христос сказав: «Віддавайте кесарю кесареве, а боже – Богові». Якщо Господь радянську безбожну владу допустив, то треба жити в умовах цієї безбожної влади… Апостол Павло каже: «Владу слухайте і виконуйте». То і ми, живучи в умовах Радянського Союзу, виконували закони радянської влади, але віру не продавали. Коли стосувалося віри, то йшли і в Сибір, і на Біломорський канал, і на Соловки, і розстрілювали», – сказав владика Філарет на телеканалі ZIK.

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    Почесний Патріарх пригадав, як його ледь не розстріляли за відмову відкрити таємницю сповіді.

    «Я сказав: «Можете розстріляти, я цього не боюся. Для мене немає значення, чи я помру зараз, чи буду жити довго». Вимагали того, що я не хотів робити. Я на це не погодився. І не тільки я, а багато єпископів і духовенства чинили так, тобто, не віддавали кесарю боже», – сказав Філарет.

    Нагадаємо, 24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

    Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

    У той же час «відновлений» Філаретом Київський патріархат створює власний керівний орган, синод, з п’яти єпископів, яких Православна церква України відлучила від священнослужіння.

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