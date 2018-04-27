Помпео напророкував Україні «багато роботи» на шляху до НАТО
- 27 Квiтня, 20:48
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Новопризначений держсекретар США вперше взяв участь у засіданні міністрів Альянсу
Сполучені Штати очікують від України подальших зусиль на шляху до членства в НАТО. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео у п'ятницю, 27 квітня, у Брюсселі.
«Сьогодні ми говорили про Україну, про її потенціал, як партнера НАТО. Ще треба виконати багато роботи на довгому шляху, щоб цього досягти», - сказав Помпео, відповідаючи на запитання, коли та за яких умов Україна може отримати план дій щодо членства в НАТО.
Новопризначений держсекретар США Майкл Помпео вперше взяв участь у міністерському засіданні НАТО.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Угорщину та Україну якомога швидше вирішити існуючу суперечку, щоб провести засідання Комісії Україна-НАТО в рамках саміту Альянсу, який пройде у липні.
Також Столтенберг заявив, що НАТО у відносинах з Росією продовжить свою політику щодо міцного стримування та оборони у поєднанні з діалогом.
Джерело: Укрінформ