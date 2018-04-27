  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Помпео напророкував Україні «багато роботи» на шляху до НАТО

    Новопризначений держсекретар США вперше взяв участь у засіданні міністрів Альянсу
    Сполучені Штати очікують від України подальших зусиль на шляху до членства в НАТО. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео у п'ятницю, 27 квітня, у Брюсселі. «Сьогодні ми говорили про Україну, про її потенціал, як партнера НАТО. Ще треба виконати багато роботи на довгому шляху, щоб цього досягти», - сказав Помпео, відповідаючи
    • 27 Квiтня, 20:48
    • Розсилка

    Новопризначений держсекретар США вперше взяв участь у засіданні міністрів Альянсу

    Сполучені Штати очікують від України подальших зусиль на шляху до членства в НАТО. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео у п'ятницю, 27 квітня, у Брюсселі.

    «Сьогодні ми говорили про Україну, про її потенціал, як партнера НАТО. Ще треба виконати багато роботи на довгому шляху, щоб цього досягти», - сказав Помпео, відповідаючи на запитання, коли та за яких умов Україна може отримати план дій щодо членства в НАТО.

    Новопризначений держсекретар США Майкл Помпео вперше взяв участь у міністерському засіданні НАТО.

    Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Угорщину та Україну якомога швидше вирішити існуючу суперечку, щоб провести засідання Комісії Україна-НАТО в рамках саміту Альянсу, який пройде у липні.

    Також Столтенберг заявив, що НАТО у відносинах з Росією продовжить свою політику щодо міцного стримування та оборони у поєднанні з діалогом.

    Джерело: Укрінформ

    США НАТО Україна Майк Помпео
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ