Помпео: Росія перебуває у Венесуелі «як ворожа сила»



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«США рішуче підтримують венесуельський народ. Ми відновимо демократію», - заявив держсекретар США Майк Помпео

Помпео підтвердив, що США не знімають з порядку денного питання про збройну інтервенцію проти Венесуели

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія вже здійснила незаконне вторгнення до Венесуели.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Mega TV.

«Росія вже здійснила інтервенцію. Вони пішли проти керівництва Венесуели. Вони вторглися туди, не маючи на це права, вони втрутилися без дозволу. У них немає згоди венесуельського народу на те, щоб там бути присутніми, вони перебувають там як ворожа сила», - заявив дипломат.

За його словами, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, що проголосив себе тимчасовим президентом країни, «є законно обраним керівником», тоді як Росія «прийшла, щоб підтримати Ніколаса Мадуро, який вже є колишнім лідером».

При цьому Помпео підтвердив, що США не знімають з порядку денного питання про збройну інтервенцію проти Венесуели.

У відповідь на запитання журналіста, чи залишається військова інтервенція проти Венесуели в планах США, Помпео заявив: «США рішуче підтримують венесуельський народ. Ми відновимо демократію. Ми відновимо права людини. Ми вже зробили це нашими політичними, дипломатичними засобами...Але всі способи залишаються в силі».

Журналіст попросила уточнити, чи означає ця відповідь «Так», на що Помпео завив: «Відповідь - так».

На запитання, чи готові США до збройного вторгнення до Венесуели, незважаючи на те, що Група Ліми виступає проти цього, держсекретар США заявив, що він готує поїздку країнами Латинської Америки в пошуках політичного вирішення венесуельської проблеми і «підтримки колективних зусиль, спрямованих на те, щоб цей Ніколас Мадуро припинив вбивства і страждання його народу».

Журналіст продовжувала наполягати на отриманні більш чіткої відповіді, запитавши: «Ви хочете провести цю військову операцію навіть у тому випадку, якщо не отримаєте схвалення з боку Ради Безпеки ООН?»

Вона доповнила запитання, нагадавши, що так США увійшли в Ірак.

«Не знаю, скільки разів я можу відповідати на це запитання. Ми чітко дали зрозуміти, що нашою метою є переконати Мадуро, що для нього настав час, коли він має піти», - сказав Помпео, додавши, що «вже відповів на це запитання чотири рази».

Він сказав: «Наша робота спрямована на пошук політичного, дипломатичного рішення, на порятунок народу Венесуели від кубинців і росіян, на припинення часу правління Мадуро».

Раніше Помпео заявив, що не допустить того, щоб Росія допомогла президенту Ніколасу Мадуро зберегти владу в Венесуелі.

Нагадаємо, лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.

Джерело: Інтерфакс-Україна