Понад 20 людей загинули під час нападу на бар у Мексиці



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Фото: excelsior.com.mx

Бар в портовому місті Коацакоалькос знаходився в районі, який вважається місцем зіткнення конфліктуючих злочинних угруповань

У мексиканському місті Коацакоалькос сталася пожежа і вибух в барі, не менше 20 людей загинули. Про це повідомляє місцеве видання Excelsior, пише УНН.

За даними видання, в барі стався вибух і пожежа. За словами очевидців, мова йде про навмисну атаку за допомогою «коктейлів Молотова». Злочинці спочатку відкрили вогонь зі зброї, після чого почали кидати всередину пляшки із запальною сумішшю. NBC News наводить заяву прокуратури штату Веракрус, в якому також йдеться, що події, які сталися, можуть бути навмисною атакою.

NBC з посиланням на прокуратуру повідомляє про 23 загиблих, в тому числі вісім жінок. Ще 13 людей постраждали і були госпіталізовані.

Excelsior зазначає, що бар в портовому місті знаходився в районі, який вважається місцем зіткнення конфліктуючих злочинних угруповань. Газета Razon пише, що міністерство держбезпеки Мексики вже розпочало операцію з пошуку та затримання нападників.

Нагадаємо, що нещодавно вісім людей стали жертвами збройного нападу на більярдну в місті Ірапуато в штаті Гуанахуато в Мексиці, троє отримали поранення.