Під завалами будинку у Дрогобичі можуть перебувати ще п'ятеро людей



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Пошуково-рятувальні роботи тривають, 28 серпня, Дрогобич Фото: ДСНС

Семеро людей вже направили до лікарень

Під завалами зруйнованого під'їзду у житловому будинку в Дрогобичі ще можуть перебувати п'ятеро осіб. Про це повідомив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Петро Коротинський під час брифінгу.

«За оперативними даними, під завалами ще може перебувати п'ятеро осіб, враховуючи кількість прописаних і кількість проживаючих людей у цих квартирах», - сказав Коротинський.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи тривають безперервно і будуть здійснюватися до остаточного виявлення осіб, доля яких досі невідома.

Нагадаємо, з сімох постраждалих внаслідок обвалу будинку, який стався у Дрогобичі Львівської області, трьох відправили в обласні медичні заклади, решта госпіталізовані до Дрогобицької міської лікарні і перебувають у середньому стані тяжкості.

Нагадаємо, сьогодні вночі, близько о 2.50 на вул. Грушевського, 101 у місті Дрогобич обвалилася частина чотирьохповерхового житлового будинку.

Як раніше зазначали надзвичайники — попередня причина обвалу будівлі — вибух газу, внаслідок якого загинула одна людина, щонайменше ще сім — постраждали.

Згодом на місці обвалу частини житлового будинку у Дрогобичі рятувальники виявили ще одну загиблу особу.

Рятувальники опублікували відео з місця вибуху в чотириповерховому житловому будинку.

Джерело: УНН