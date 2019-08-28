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    Стало відомо про стан постраждалих через обвал будинку у Дрогобичі

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    Стало відомо про стан постраждалих через обвал будинку у Дрогобичі
    Фото: ДСНС

    На місці події розгорнуто мобільний медпункт для надання допомоги мешканцям, медична допомога організована як на місці, так і в лікарнях

    З сімох постраждалих внаслідок обвалу будинку, який стався у Дрогобичі Львівської області, трьох відправили в обласні медичні заклади, решта госпіталізовані до Дрогобицької міської лікарні і перебувають у середньому стані тяжкості. Про це повідомили у відділі охорони здоров'я Дрогобицької міської ради.

    «Потерпілі, які потрапили в Дрогобицьку міську лікарню №1, перебувають у середньому стані тяжкості. Всього доставлено сім потерпілих - двох дорослих та п’ятьох дітей. З них троє відправлено в обласні заклади. Всі інші перебувають в нашій лікарні, середній стан тяжкості, комбіновані травми. Нині життю потерпілих нічого не загрожує», - повідомили у відділі.

    На місці події розгорнуто мобільний медичний пункт для надання допомоги мешканцям. Медична допомога організована як на місці, так і в лікувальних закладах.

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    Нагадаємо, сьогодні вночі, близько о 2.50 на вул. Грушевського, 101 у місті Дрогобич обвалилася частина чотирьохповерхового житлового будинку.

    Як раніше зазначали надзвичайники — попередня причина обвалу будівлі — вибух газу, внаслідок якого загинула одна людина, щонайменше ще сім — постраждали. 

    Згодом на місці обвалу частини житлового будинку у Дрогобичі рятувальники виявили ще одну загиблу особу

    Рятувальники опублікували відео з місця вибуху в чотириповерховому житловому будинку.

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