Стало відомо про стан постраждалих через обвал будинку у Дрогобичі



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Фото: ДСНС

На місці події розгорнуто мобільний медпункт для надання допомоги мешканцям, медична допомога організована як на місці, так і в лікарнях

З сімох постраждалих внаслідок обвалу будинку, який стався у Дрогобичі Львівської області, трьох відправили в обласні медичні заклади, решта госпіталізовані до Дрогобицької міської лікарні і перебувають у середньому стані тяжкості. Про це повідомили у відділі охорони здоров'я Дрогобицької міської ради.

«Потерпілі, які потрапили в Дрогобицьку міську лікарню №1, перебувають у середньому стані тяжкості. Всього доставлено сім потерпілих - двох дорослих та п’ятьох дітей. З них троє відправлено в обласні заклади. Всі інші перебувають в нашій лікарні, середній стан тяжкості, комбіновані травми. Нині життю потерпілих нічого не загрожує», - повідомили у відділі.

На місці події розгорнуто мобільний медичний пункт для надання допомоги мешканцям. Медична допомога організована як на місці, так і в лікувальних закладах.

Нагадаємо, сьогодні вночі, близько о 2.50 на вул. Грушевського, 101 у місті Дрогобич обвалилася частина чотирьохповерхового житлового будинку.

Як раніше зазначали надзвичайники — попередня причина обвалу будівлі — вибух газу, внаслідок якого загинула одна людина, щонайменше ще сім — постраждали.

Згодом на місці обвалу частини житлового будинку у Дрогобичі рятувальники виявили ще одну загиблу особу.

Рятувальники опублікували відео з місця вибуху в чотириповерховому житловому будинку.