Майже половина українців вважають своє становище нестерпним – опитування

Лише 1,7% опитаних українців відчувають гордість за нинішню владу

За підрахунками соціологів 46,6% українців вважають, що терпіти теперішнє становище вже просто неможливо. Такими є результати опитування соціологічної компанії Socis, проведеного з 29 липня по 3 серпня.

Лише 11% українців вважають, що все не так погано і жити можна. 39,1% вважають, що жити важко, але можна терпіти. Загалом 65,6% вважають, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямку, 19,6% – у правильному напрямку.

Основну відповідальність за соціально-економічну ситуацію в країні несе президент Володимир Зеленський. Так вважають 37,3% українців. 27,4% покладають відповідальність на уряд, 19.6% на Верховну Раду, 1,6% – на опозицію.

Переважна більшість українців відчувають до нинішньої влади негативні емоції. Зокрема, 47% українців розчаровані владою. 16,7% відчувають тривогу, 9,5% - відчай, 7,7% - байдужість, по 5,5% відчувають відносно влади ненависть і страх.

Сукупно негативні емоції до влади відчувають 91,7% опитаних, позитивні – 33,2% (респонденти могли вибрати кілька варіантів відповіді).

18% мають надію на владу, 5,5% - оптимізм, 3,8% – цікавість, 2,2% – впевненість, стільки ж мають симпатію до влади.

Лише 1,7% відчувають гордість за нинішню владу.

Дослідження проводилось з 29 липня по 3 серпня 2021 року методом телефонного опитування САТІ. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом, було опитано 2000 респондентів.

Додамо, що за результатами свіжого опитування, якби найближчим часом відбулися вибори президента, то більшість українців знову б проголосувала за Володимира Зеленського. Зокрема, 19,5% від усіх опитаних віддали б свої голоси за Зеленського. Однак довіра українців до п’ятого президента Петра Порошенка також є досить високою – 14,3% готові підтримати лідера «Євросолідарності».