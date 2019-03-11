Попит на гірськолижний відпочинок в Україні цьогоріч помітно впав - експерт



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За словами експерта, причинами падіння попиту на гірськолижний відпочинок в України стали введення воєнного стану та безвіз

У Карпатському регіоні зафіксовано зменшення числа туристів

Попит на гірськолижний відпочинок в Україні цього року помітно знизився через безвізовий режим з Євросоюзом і відтоком українських туристів за кордон, а також через введення воєнного стану в ряді областей.

Про це «Унн» заявив директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук.

«У Карпатському регіоні - Львівська, Івано-Франківська області, - на жаль, ми бачимо зменшення числа туристів. Порівняно з минулим сезоном, маємо менше туристів у Яремчі, Буковелі, Славському. Менше, ніж минулого року», - зазначив експерт.

За його словами, причинами падіння попиту на гірськолижний відпочинок усередині України цього сезону стало введення воєнного стану, а також безвіз, через який багато українців віддали перевагу відпочинку за кордоном.

При цьому Царук підкреслив, що гірськолижний сезон ще триває, оскільки сніг у горах досі лежить, і траси будуть приймати лижників ще не менше місяця, тому остаточні підсумки підбиватимуть пізніше, хоча тенденція до падіння зараз уже зафіксована.

Нагадаємо, українці вже активно бронюють закордонні тури за всіма популярними напрямами на травневі свята.