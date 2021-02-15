Морози та коротривале потепління. Синоптики озвучили прогноз погоди на тиждень

15 лютого очікується сніг на заході та в Черкаській області

В Україні протягом тижня збережеться морозна погода, місцями очікується сніг. Проте в четвер, 18 лютого, очікується невелике потепління на півдні й заході країни. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Прогноз на 15 лютого

У понеділок очікується сніг на заході та в Черкаській області. Температура повітря становитиме -5-8 градусів майже на всій території країни, крім Закарпатської області, де буде 0-2 градуси, і півдня України із -1-3 градусами. Вночі стовпчики термометрів покажуть -5-8 градусів на заході, півдні і сході, -10-13 градусів у центральних областях і до -18 на півночі.

Погода 15 лютого

Прогноз на 16 лютого

У вівторок прогнозують суху погоду з мінливою хмарністю на всій території країни. На заході, півдні та сході вдень -4-10 градусів, у Закарпатській та Івано-Франківській областях -5+1. У центральних областях -8-12 градусів. У північних регіонах термометри покажуть -12-15 градусів вдень. Вночі очікуються значні морози майже на всій території України. Крім південних і Закарпатської областей температура опуститься до -12-19 градусів, у Чернігівській і Сумській областях -20-24.

Погода 16 лютого

Прогноз на 17 лютого

У середу очікується невелике потепління вдень, суттєві морози збережуться лише на півночі країни. Температура повітря в західних областях становитиме +1-3 градуси. У центральних областях -5-8, на півдні і сході -1-4. Вночі морози збережуться в середньому в країні буде -16-18 градусів. Водночас у західних регіонах очікується сніг, місцями мокрий сніг.

Погода 17 лютого

Прогноз на 18 лютого

У четвер сніжна погода перекочує на центральні, східні та південні області країни. На півдні й у частині західних областей очікується потепління від 0 до +5 градусів. У центральних і східних регіонах буде від -2 до -7 градусів, на півночі -8-10. Вночі в середньому -8-10 градусів.

Погода 18 лютого

Прогноз на 19 лютого

У п'ятницю буде суха погода з мінливою хмарністю. Плюсова температура очікується лише в Закарпатській області +3+5 градусів вдень. На решті території будуть морози. У центрі й на заході +5+11 градусів вдень, вночі -15–19, у Київській області до -21. На півночі -11-13 вдень, вночі -20-24. У східних областях -2-5 вдень, вночі -6-12.

Погода 19 лютого

Нагадаємо, 15 лютого продовжує діяти обмеження руху великовагового та великогабаритного автотранспорту на окремих ділянках доріг чотирьох областей.

Міністерство освіти і науки України, через негоду і морози, рекомендує закладам освіти розглянути можливість переведення навчання у дистанційний формат і провести серед учнів роз’яснювальну роботу щодо уникнення переохолодження.