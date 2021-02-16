Негода в Україні. У трьох областях залишається обмеженим рух на дорогах

16 лютого в Україні синоптики не прогнозують істотних опадів

В Україні продовжують ліквідовувати наслідки сильних снігопадів. Для забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки в трьох областях обмежено рух транспорту на дорогах. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Продовжують діяти обмеження руху великовагового і великогабаритного автотранспорту на наступних дорогах:

Волинська область – на автодорозі Т-18–02 Маюничи-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03–03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Т-03–05 Шацьк-Михайлівка (ділянка Павлівка-Михайлівка).

Івано-Франківська область – на а/д Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський (ділянка Коломия — Городенка).

Рівненська область – на а/д регіонального значення в межах області: Т-18–06 Рівне-Млинів-Буськ-Перемишляни, Т-18–15 Дубно-Млинів, Т-18–17 Бережниця-Деражнє-Клевань, Т-18-24 Дерманка-Корець.

«Підрозділами ДСНС за добу вивільнено зі снігових заметів 128 транспортних засобів (з початку негоди вивільнено 2 749 одиниць, зокрема 105 карет швидкої допомоги, 79 автобусів) та надано допомогу 240 осіб (з початку негоди 5 335 осіб). Прибрано 23 повалених дерева», – повідомили в ДСНС.

Сьогодні зранку йдуть снігопади у Івано-Франківській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях. За добу в Кіровоградській області випало 30 сантиметрів снігу.

У вівторок, 16 лютого, в Україні синоптики не прогнозують істотних опадів, температура вночі у більшості областей 15-20°, на півночі Лівобережжя до 26° морозу, вдень 8-13° морозу.

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. У середу, 17 лютого, очікується невелике потепління вдень, суттєві морози збережуться лише на півночі країни.