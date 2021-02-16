Сильні морози та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на вівторок

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, проте без опадів

У вівторок, 16 лютого, в Україні синоптики не прогнозують істотних опадів, температура вночі у більшості областей 15-20°, на півночі Лівобережжя до 26° морозу, вдень 8-13° морозу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«16 лютого без істотних опадів; на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с», – йдеться в прогнозі.

Температура вночі становитиме 15-20°, на півночі Лівобережжя 21-26° морозу, вдень 8-13° морозу; у південній частині і на Закарпатті вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу (на Закарпатті 0-3° морозу).

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 10-12° морозу.

Як відомо, у період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. У середу, 17 лютого, очікується невелике потепління вдень, суттєві морози збережуться лише на півночі країни.