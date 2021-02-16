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    Події в Україні

    Сильні морози та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на вівторок

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    На дорогах країни очікується ожеледиця - Сильні морози та ожеледиця: прогноз погоди в Україні на вівторок
    На дорогах країни очікується ожеледиця
    Фото: Станіслав Груздєв, ГЛавком

    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, проте без опадів

    У вівторок, 16 лютого, в Україні синоптики не прогнозують істотних опадів, температура вночі у більшості областей 15-20°, на півночі Лівобережжя до 26° морозу, вдень 8-13° морозу.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «16 лютого без істотних опадів; на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с», – йдеться в прогнозі.

    Температура вночі становитиме 15-20°, на півночі Лівобережжя 21-26° морозу, вдень 8-13° морозу; у південній частині і на Закарпатті вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу (на Закарпатті 0-3° морозу).

    У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі у столиці 16-18°, вдень 10-12° морозу.

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    Як відомо, у період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. У середу, 17 лютого, очікується невелике потепління вдень, суттєві морози збережуться лише на півночі країни.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер
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