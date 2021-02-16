Після снігопаду в Києві нова проблема

За добу інспектори з прибирання склали 50 протоколів за неприбраний сніг і накриження

Комунальні служби Києва продовжують боротися із наслідками складних погодних умов: цілодобово задіяна спецтехніка та бригади з ручного прибирання, тонни снігу вивозять на майданчики для складування та утилізації.

Не меншає роботи і у столичних інспекторів благоустрою, які щоденно контролюють прибирання від снігу та накрижень балансових територій. За минулу добу, 15 лютого, інспектори внесли понад 400 приписів та склали майже 50 адміністративних протоколів. Про це поінформував виконуючий обов’язки директора Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

«На Стрітення пригріло сонечко і ми маємо нову проблему – бурульки. Основна функція Департаменту міського благоустрою – контроль виконання правил благоустрою всіма суб’єктами господарювання, щоб Київ був безпечним для пересування. Усі без винятку порушення, як неприбраний сніг чи бурульки, будуть зафіксовані та опрацьовані», – зазначив Ткаченко.

Очільник Департаменту міського благоустрою звернувся до керівників комунальних та комерційних установ із закликом відповідально ставитись до прибирання снігу та накрижень.

Відповідно до Правил благоустрою міста Києва балансоутримувачі зобов’язані дотримуватися відповідних технологій щодо забезпечення умов функціонування та утримання об’єктів благоустрою в належному санітарно-технічному стані, зокрема, прибирати від снігу та накрижень прилеглу на 10 м територію.

Як повідомлялося, 14 лютого двоє мешканців Києва постраждали через падіння бурульок. Чоловік і жінка шпиталізовані з серйозними травмами.

Медики екстреної допомоги та рятувальники закликають киян та гостей столиці бути уважними та обережними поблизу будинків і обходити ті ділянки, де є нависання снігу чи бурульок.