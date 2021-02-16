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    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)

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    Снігоприбиральна техніка працює цілодобово в Києві - Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Снігоприбиральна техніка працює цілодобово в Києві
    Фото: Київавтодор

    Вночі на дорогах столиці працювали понад 300 одиниць спецтехніки

    Дорожники продовжують очищати Київ від снігу. Із вулиць, площ, зупинок громадського транспорту вивозять сніг. За минулу добу вивезено понад 16 тис. тонн. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Вночі над очищенням від снігу й обробкою вулиць і тротуарів протиожеледними засобами працювали 304 одиниці транспорту, а також 40 бригад з ручного прибирання.

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    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)
    Масштаби вражають. За добу з Києва вивезли понад 16 тис. тонн снігу (фото)

    Нині працюють 437 одиниць спецтехніки. Не припиняють роботу й бригади ручного прибирання: наразі працює 71 бригада.

    Дорожники закликають водіїв прибрати авто з крайніх смуг руху, адже через припарковані машини не може повноцінно працювати спецтехніка для вивезення снігу та очистки доріг.

    Як повідомлялося, не меншає роботи і у столичних інспекторів благоустрою, які щоденно контролюють прибирання від снігу та накрижень балансових територій. За минулу добу, 15 лютого, інспектори внесли понад 400 приписів та склали майже 50 адміністративних протоколів.

    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад
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