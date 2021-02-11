Буде 30 градусів морозу. Синоптики попередили про різке зниження температури

Кліматичні зміни призводять до різких змін атмосферних процесів

У період із 15 до 18 лютого в Україні очікується сильне похолодання, що сягатиме -25°…-30° у північних регіонах країни. Про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда, пише Радіо Свобода.

Кульбіда зазначив, найнижча температура зимового періоду в Україні – це -42°. Отже очікувані морози не виходять за межі норми.

Водночас кліматичні зміни призводять до різких змін атмосферних процесів і не лише в бік збільшення середньодобової температури. За словами Кульбіди, раптове похолодання також може пояснюватися глобальними змінами клімату.

«За останні 25 років середня температура зимового періоду зросла більше ніж на 2 градуси. А це має дуже велике значення, як і те, що середня температура літнього періоду зросла майже на 2 градуси. Відтак тривалість зимового періоду суттєво скоротилася. Весна приходить десь на два тижні раніше від своїх середніх багаторічних строків. Зменшилася й кількість днів із низькими температурами – втричі чи вчетверо, а кількість літніх днів із високими температурами, навпаки, зросла вдвічі чи втричі», – сказав Кульбіда.

Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 20 лютого морози почнуть відступати. Можна чекати незначну відлигу.

У четвер, 11 лютого, в Україні погодні умови будуть складними. На дорогах очікується ожеледиця. Крім південного сходу, очікується сніг, а на Закарпатті, вдень і в центральних, місцями північних та Харківській областях з дощем. У західних, вдень і в північних областях значні, у Карпатському регіоні сильні опади.