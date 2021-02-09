  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Снігопад у столиці може побити рекорд 2013 року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вранці 9 лютого водіям довелося відкопувати свої автомобілі зі снігових заметів - Снігопад у столиці може побити рекорд 2013 року
    Вранці 9 лютого водіям довелося відкопувати свої автомобілі зі снігових заметів
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У Києві вже випало 20 см снігу

    За останню добу, 8 лютого, приріст снігу в Києві становив 15 см. Загальна висота склала 20 см. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень призначено Олексій Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

    «Це так само, як і в перший день снігопаду в березні 2013 року. Але в 2013 році це був найбільший снігопад за останні 10 років, що не зупинявся 2 дні. Проте, враховуючи прогноз погоди до кінця тижня, снігопад, що триває зараз, має всі шанси побити цей рекорд», – зазначив він.

    За словами посадовця, усі комунальні служби столиці працюють у цілодобовому режимі.

    Кулеба закликав киян та гостей столиці за можливості не використовувати власні автомобілі та не покидати без необхідності власні домівки.

    Як повідомлялося, вранці 9 лютого на столичних дорогах величезні затори.

    Хоча упродовж ночі на столичних дорогах працювало 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників у складі 39 бригад з ручного прибирання.

    Вранці 9 лютого на Нивках пасажири штовхали автобус, який забуксував у снігу на дорозі.

    9 лютого в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла.

    Читайте також:
    Теги: Київ дороги рекорд транспорт снігопад негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies