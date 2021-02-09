Снігопад у столиці може побити рекорд 2013 року

У Києві вже випало 20 см снігу

За останню добу, 8 лютого, приріст снігу в Києві становив 15 см. Загальна висота склала 20 см. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень призначено Олексій Кулеба на своїй сторінці у Facebook.

«Це так само, як і в перший день снігопаду в березні 2013 року. Але в 2013 році це був найбільший снігопад за останні 10 років, що не зупинявся 2 дні. Проте, враховуючи прогноз погоди до кінця тижня, снігопад, що триває зараз, має всі шанси побити цей рекорд», – зазначив він.

За словами посадовця, усі комунальні служби столиці працюють у цілодобовому режимі.

Кулеба закликав киян та гостей столиці за можливості не використовувати власні автомобілі та не покидати без необхідності власні домівки.

Як повідомлялося, вранці 9 лютого на столичних дорогах величезні затори.

Хоча упродовж ночі на столичних дорогах працювало 459 одиниць спецтехніки та 246 працівників у складі 39 бригад з ручного прибирання.

Вранці 9 лютого на Нивках пасажири штовхали автобус, який забуксував у снігу на дорозі.

9 лютого в Україні утримається негода зі снігопадами та сильним вітром, проте морози вдень ослабнуть, а на заході та півдні країни температура підніметься до 11° тепла.

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