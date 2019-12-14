«Порадьте майстра». Після обшуку Мухарський звернувся до Авакова



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Антін Мухарський звернувся до Арсена Авакова

Шоумен продемонстрував наслідки обшуку в його квартирі

Український письменник та шоумен Антін Мухарський, відомий під псевдонімом Орест Лютий, звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він продемонстрував наслідки обшуку в його квартирі, що відбувся вчора, зокрема, виламані замки.



«Шановний Арсене Борисовичу, вчора о 5.50. ранку в мою квартиру увірвалися люди в масках, виламали двері, кричали «невідкладні слідчі дії», не надали ніяких документів, поклали мешканців на підлогу, тим самим грубо порушивши усі їхні громадянські та конституційні права... 5 годин тривав обшук. Без понятих, без пояснень причини... В поліції кажуть: «нічого не знаємо»... «звертайтесь до дільничого»...», – написав Мухарський в Facebook.

Мухарський нагадав Авакову, що той неодноразово просив виступити його на заходах МВС у 2015-16 роках, і жартома попросив порадити хорошого майстра по замках.

У п’ятницю, 13 грудня, в квартирі Мухарського пройшов обшук, який тривав п'ять годин. Шоумен зазначив, що в квартирі наразі живуть орендарі. Обшук може бути пов’язаний зі справою щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибуху в автомобілі.

Зазначимо, що Мухарський 12 грудня жорстко висловився на підтримку підозрюваних у вбивстві Шеремета патріотів.

Як повідомлялось, слідчі обшукали помешкання подружжя волонтерів Євгена та Наталії Акастьолових.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

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