Поліція обшукала дім волонтерів Акастьолових



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Правоохоронці вилучили флешки, жорсткі диски, непрацюючі комп'ютери і зареєстрований мисливський карабін

Слідчі обшукали помешкання подружжя волонтерів Євгена та Наталії Акастьолових. Про це волонтери повідомили у Facebook-сторінки Акастьолових.

У квартиру подружжя на лівому березі Києва поліція прийшла пізно вночі. Обшук тривав до п'ятої ранку.

Вилучили флешки, жорсткі диски, непрацюючі комп'ютери і зареєстрований мисливський карабін.

Обшук може бути пов’язаний зі справою щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року від вибуху в автомобілі.

Євген під час Революції гідності був заступником командира Першої сотні, Наталія досі опікується пораненими бійцями у шпиталях.

Нагадаємо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.