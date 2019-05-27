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    Порошенко може відмовитися від депутатського мандата, - ЗМІ

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    <p>П&rsquo;ятий президент України Петро Порошенко</p> - Порошенко може відмовитися від депутатського мандата, - ЗМІ

    П’ятий президент України Петро Порошенко

    Передбачається, що список партії «Європейська солідарність», швидше за все, очолить сам Порошенко, але джерела в партії не виключають, що він відмовиться від депутатського мандата, пише РБК-Україна

    На парламентських виборах 2019 п'ятий президент України Петро Порошенко може відмовитися від депутатського мандата. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна «Команда для реваншу: як і з ким партія Петра Порошенка йде на вибори до Ради».

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    Передбачається, що список партії з новою назвою «Європейська солідарність», швидше за все, очолить сам Порошенко, але джерела в партії не виключають, що він відмовиться від депутатського мандата. Зазначимо, з травневого соцопитування групи «Рейтинг» випливає, що за партію Порошенка готові проголосувати 9% респондентів серед тих, хто визначився. Відштовхуючись від цих цифр, за її списками може зайти приблизно 25-30 осіб.

    Крім того, за словами співрозмовника в оточенні Порошенка, зміни торкнуться і обласних парторганізацій, більшість з яких отримає нових керівників. Джерело уточнило, що поки невідомо, хто стане головним політтехнологом їх кампанії, але зазначив, що це, швидше за все, не буде нардеп Ігор Гринів, який працював з Порошенком під час його двох президентських кампаній.

    Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що може очолити виборчий список своєї партії на виборах до Ради.

    «Це буде вирішувати з'їзд, але я не виключаю такої можливості (очолити виборчий список, - ред.)», - сказав він.

    Раніше також стало відомо, що з'їзд партії Порошенка заплановано на 31 травня.

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