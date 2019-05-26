Українці просять Зеленського присвоїти Порошенку звання Героя України



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Українці просять Зеленського присвоїти Порошенкові звання Героя України

Станом на ранок 26 травня петиція набрала майже 4 тисячі голосів

На офіційному сайті президента України Володимира Зеленського з’явилася петиція з проханням присвоїти п’ятому президентові Петрові Порошенку звання Героя України.

Автор петиції Любов Блажчук просить удостоїти почесного звання Порошенка за «Томос, мову, Євросоюз, армію і за збереження цілісності нашої держави».

За невтомну працю, за недоспані ночі, він єдиний президент України, який зробив неможливе для нас, ми стали нацією!, – мовиться в тексті петиції.

Станом на ранок 26 травня петиція набрала майже 4 тисячі голосів.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський призначив главою Адміністрації президента України Андрія Богдана.

Як повідомлялося, електронна петиція за відставку президента Володимира Зеленського набрала необхідні 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути глава держави. Петицію зареєстровали 22 травня.

Варто зазначити, Богдан відреагував на петицію про відставку Зеленського: смішний жарт