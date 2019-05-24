БПП перейменують на «Європейську солідарність» – ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко анонсував кадрові, програмні та ідеологічні зміни в партії Фото: AFP

24 травня триває «технічний з'їзд» політсили, присвячений виборам до об'єднаних територіальних громад

Партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність» перейменують і проведуть її ребрендинг. Про це повідомило джерело, пише «Інтерфакс-Україна».

«Нова назва партії – «Європейська солідарність», – сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялось, 31 травня партія має намір провести черговий з'їзд.

24 травня триває «технічний з'їзд» політсили, присвячений виборам до об'єднаних територіальних громад. Порошенко анонсував кадрові, програмні та ідеологічні зміни в партії.

22 травня голова партії, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що політсила візьме участь у парламентських виборах, і анонсував її ребрендинг та переформатування.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.