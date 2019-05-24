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    БПП перейменують на «Європейську солідарність» – ЗМІ

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    <span>Петро Порошенко анонсував кадрові, програмні та ідеологічні зміни в партії</span> - БПП перейменують на «Європейську солідарність» – ЗМІ
    Петро Порошенко анонсував кадрові, програмні та ідеологічні зміни в партії
    Фото: AFP

    24 травня триває «технічний з'їзд» політсили, присвячений виборам до об'єднаних територіальних громад

    Партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність» перейменують і проведуть її ребрендинг. Про це повідомило джерело, пише «Інтерфакс-Україна».

    «Нова назва партії – «Європейська солідарність», – сказав співрозмовник агентства.

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    Як повідомлялось, 31 травня партія має намір провести черговий з'їзд.

    24 травня триває «технічний з'їзд» політсили, присвячений виборам до об'єднаних територіальних громад. Порошенко анонсував кадрові, програмні та ідеологічні зміни в партії.

    22 травня голова партії, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що політсила візьме участь у парламентських виборах, і анонсував її ребрендинг та переформатування.

    24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.

    У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня.

    Зеленський також звернувся до спікера парламенту з проханням про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.

     22 травня народні депутати не проголосували за включення законопроектів №№10319 (ініціатор президент) та 10319-1 (ініціатори депутати БПП) до порядку денного сесії.

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    Петро Порошенко БПП вибори депутати партії президент
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