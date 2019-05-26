Порошенко будував україномовну версію «руського миру» – Гацько



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Люди, боячись за державність, розуміючи, наскільки невизначеним і непідготовленим є Зеленський, пішли голосувати за Порошенка, - Гацько

Лідер партії «Демальянс» визнав, що попри все рейтинг Порошенка під виборчої кампанії суттєво зріс

Лідер партії «Демальянс» Василь Гацько назвав причин поразки Петра Порошенка на останніх виборах. «Люди бачили, що з одного боку начебто Порошенко – державник (Томос привіз, безвіз), але все це було просякнуто фальшем та імітацією. Коли ти одягнув українську вишиванку, аби грабувати, ти не потрібен», - сказав Гацько в інтерв’ю «Главкому».

Попри те, що Порошенко програв на президентських виборах, за словами Гацька, його рейтинг під час виборчої кампанії суттєво зріс, зокрема, у порівняні з минулим роком.

«Минулого року за соцопитуваннями у Порошенка було до 6% підтримки, але люди, боячись за державність, розуміючи, наскільки невизначеним і непідготовленим є Зеленський, пішли голосувати за Порошенка. Але в цілому перемогла ненависть до Порошенка, який добряче всіх дістав за п’ять років. Мені здається, він не зрозумів до кінця відмінностей України та Росії. Він будував україномовну версію «русского міра», - заявив Гацько.

Як повідомлялося, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками. Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського.

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори на 21 липня. Указ про розпуск Ради вже набув чинності.