Порошенко назвав втрати української армії в ході конфлікту на Донбасі

Порошенко підкреслив, що Україні вдалося створити «одну з найбільш сильних армій на європейському континенті»

У ході конфлікту на Донбасі загинули 2750 українських військових. Про це президент України Петро Порошенко повідомив під час відвідин прем’єрного показу художнього фільму «Кіборги», йдеться на сайті президента. «Понад 2750 українських воїнів, в тому числі майже 2400 зі складу Збройних Сил України віддали своє



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Порошенко підкреслив, що Україні вдалося створити «одну з найбільш сильних армій на європейському континенті»

У ході конфлікту на Донбасі загинули 2750 українських військових. Про це президент України Петро Порошенко повідомив під час відвідин прем’єрного показу художнього фільму «Кіборги», йдеться на сайті президента.

«Понад 2750 українських воїнів, в тому числі майже 2400 зі складу Збройних Сил України віддали своє життя за те, щоби Україна була збережена. За кожен клаптик рідної землі», - повідомив глава держави.

Порошенко підкреслив, що завдяки спільним зусиллям всього українського народу вдалося створити «одну з найбільш сильних армій на європейському континенті».

«Назва «Кіборги«, якою наші вороги - агресори, хотіли нас образити, навпаки стала синонімом мужності, стійкості і патріотизму українського воїна», - зазначив президент.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко нагородив актора і режисера Ахтема Сеітаблаєва орденом «За заслуги» ІІІ ступеня на презентації фільму «Кіборги».

Нагороду режисер отримав «за значний особистий внесок у розвиток українського кіномистецтва, активну громадську діяльність, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм».



