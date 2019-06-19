Порошенко не вважає, що українській церкві щось загрожує



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П’ятий президент України Петро Порошенко та предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній

Петро Порошенко вперше прокоментував чвари в Українській православній церкві

П’ятий президент України Петро Порошенко не вважає, що українській церкві щось загрожує. Про це експрезидент України заявив в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

«Я не вбачаю, що українській церкві щось загрожує. Навпаки, це випробування, які зроблять українську церкву ще міцнішою. Так, я маю це визначити, уповільнились переходи парафій, але процес продовжується», – наголосив Порошенко.

Він переконаний, що конфлікт у ПЦУ загартує церкву: «Для нашої церкви це – загартування, яке зробить її міцнішою. Я у цьому впевнений. Я вірю. Люди залишаються з церквою. Ніхто нікуди не йде. І це означає, що церква не залежить від волі однієї особистості».

Водночас, колишній глава держави відмовився давати оцінку діям почесного патріарха Філарета: «Я точно не буду обговорювати Філарета. Але вся Україна дякувала йому за жертовність. А зараз він позбавляється підстав так думати».

Петро Порошенко також нагадав, що боротьба за автокефалію ПЦУ і надання томосу було для нього та його команди «складним надзавданням». «Тоді всі, хто міг, і це були люди, які хотіли Україні добра, зверталися до мене і сказали: «Пане президенте, ви щось не те робите, ви себе знищуєте. Бо нічого не буде, і вам це поставлять у провину!» Чи могло це стати моєю помилкою? Так! Але якби я думав тільки про те, як не робити помилок, я б нічого не робив. І я пишаюсь тим, що нам вдалось», – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, Філарет звинуватив Епіфанія у порушенні домовленностей щодо управління церквою після отримання Томосу. В свою чергу Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що т. зв. патріархат Київський не існує і ніколи не існував, а Філарет був відновлений у своєму єпископському чині як колишній митрополит Київський.

Філарет вирішив відновити УПЦ Київського патріархату і тому на 20 червня скликає Помісний собор.

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