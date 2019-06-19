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    Порошенко і Зеленський після виборів так і не зустрілися

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    <span>П&rsquo;ятий президент України Петро Порошенко</span> - Порошенко і Зеленський після виборів так і не зустрілися
    П’ятий президент України Петро Порошенко
    Фото: APU / Twitter

    Експрезидент запевняє, що необхідності в передачі справ не було

    Після другого туру президентських виборів, які пройшли 21 квітня, Петро Порошенко не зустрічався зі своїм наступником Володимиром Зеленським. Про це п’ятий президент України Петро Порошенко розказав в інтерв’ю «Главкому».

    «Декілька разів говорив по телефону. Наголосив, якщо йому потрібен мій досвід у питаннях, пов’язаних з просуванням України до Євросоюзу і НАТО, готовий йому в цьому допомагати», - зазначив Порошенко.

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    На питання «Главкома», чи не було передачі справ при особистій зустрічі, Порошенко відповів: «Я не бачу в цьому жодних проблем. Все, що я міг зробити для того, щоб організувати цивілізовану передачу справ, я зробив».

    «Були дані відповідні розпорядження Державному управлінню справами, Держохорони, Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони. Щоб президент отримав повну інформацію, яка йому потрібна в перші дні вступу на посаду», - резюмував експрезидент.

    Порошенко додав, що багато чого в останні місяці переосмислив і поставився з повагою до вибору українського народу.

    Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками. Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).

    Читайте повністю інтерв’ю «Петро Порошенко: Нашим головним опонентом на виборах вважаю політичну силу Бойка-Медведчука»
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