Порошенко і Зеленський після виборів так і не зустрілися



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П’ятий президент України Петро Порошенко Фото: APU / Twitter

Експрезидент запевняє, що необхідності в передачі справ не було

Після другого туру президентських виборів, які пройшли 21 квітня, Петро Порошенко не зустрічався зі своїм наступником Володимиром Зеленським. Про це п’ятий президент України Петро Порошенко розказав в інтерв’ю «Главкому».

«Декілька разів говорив по телефону. Наголосив, якщо йому потрібен мій досвід у питаннях, пов’язаних з просуванням України до Євросоюзу і НАТО, готовий йому в цьому допомагати», - зазначив Порошенко.

На питання «Главкома», чи не було передачі справ при особистій зустрічі, Порошенко відповів: «Я не бачу в цьому жодних проблем. Все, що я міг зробити для того, щоб організувати цивілізовану передачу справ, я зробив».

«Були дані відповідні розпорядження Державному управлінню справами, Держохорони, Міністерству закордонних справ, Міністерству оборони. Щоб президент отримав повну інформацію, яка йому потрібна в перші дні вступу на посаду», - резюмував експрезидент.

Порошенко додав, що багато чого в останні місяці переосмислив і поставився з повагою до вибору українського народу.

Нагадаємо, 30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками. Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).