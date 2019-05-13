Філарет звинуватив Епіфанія у порушенні домовленностей: відео



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Епіфаній та Філарет мають конфлікт

Глава ПЦУ за 4-5 місяців жодного разу не провів спільної служби і не спілкується з Філаретом

Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет звинуватив Предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія у порушенні домовленностей, які ухвалив архієрейський собор.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН, що вийшло у неділю, 12 травня.

Філарет заявив, що було рішення архієрейського собору, що Епіфаній представляє українську церкву ззовні, а керуватием українською церквою він, Філарет, як патріарх.

«Така була домовленість. На цьому наполягав і президент. Зараз не так», - констатував колишній патріарх УПЦ КП.

Наразі, за словами Філарета, в нього немає жодних стосунків із Епіфанієм, тому що «порушується те, до чого ми домовилися, що ухвалив архієрейський собор».

«Пішли шляхом неправди», - вважає він і додав, що Епіфаній «повинен співпрацювати» з Філаретом як патріархом.

Проте глава ПЦУ нібито за 4-5 місяців жодного разу не провів спільної служби і не спілкується.

Нагадаємо, деякі засоби масової інформації заявляють, що патріарх Філарет хоче відновити та очолити УПЦ КП та відсторонити від влади Епіфанія.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив процес перейменування Української православної церкви (УПЦ), яка зобов'язана перейменуватися на Російську православну церкву.