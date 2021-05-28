Україну вже два роки не запрошують на саміти НАТО – Порошенко

За президентства Порошенка, починаючи з серпня – вересня 2014 року, Україна була повноправним учасником самітів НАТО

Україна була учасницею самітів НАТО, починаючи з вересня 2014 року, і завдяки активній позиції тодішньої команди вдалося подолати ембарго на постачання озброєння, необхідного для стримування російської агресії.

Про це заявив п’ятий президент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко в інтерв’ю волонтерської радіостанції «Тризуб ФМ» на Донеччині. Він додав, що сильна армія і членство в НАТО є запорукою безпеки для України.

«Що може бути безпекою для України? Армія і членство в НАТО. Що робиться в армії, ви знаєте краще за мене. Ми не затверджуємо Державне оборонне замовлення. В армію не надходять сучасні зразки озброєння. Я маю права це казати, сьогодні я був у двох бригадах. Ми поставили найсучасніший комплекс спостереження, який рятує життя людей. Але ми маємо серйозні проблеми, що армія більше не є пріоритетом», – застерігає Порошенко.

Зазначимо, що за президентства Порошенка, починаючи з серпня – вересня 2014 року, Україна була повноправним учасником самітів НАТО. Завдяки цьому Україні скасували ембарго на поставки продукції подвійного призначення й озброєння. Й ми почали отримувати летальну зброю.

«Починаючи від Яворова і закінчуючи ССО працюють наші партнери, які навчають нас, як бити ворога сучасними засобами. І вчаться від нас, як бити росіян в умовах гібридної війни. Це – Win-Win situation. І це все робили країни НАТО», – нагадав Порошенко.

Однак, зараз вже проходить другий саміт НАТО за два роки, на який не запрошують Україну.

«І от залишилось вже два тижні. На сьогодні нас не запросили, і вони вже виходять і «обтікають», говорять – «та й не запросять», – зазначає Порошенко.

«Не можна, щоб за нашу країну, нашу безпеку знову хтось щось вирішував», – резюмує п’ятий президент.

Напередодні Порошенко привіз військовим на Донбас комплект камер спостереження. Він поспілкувався з військовими та подякував їм за службу.

Днями глава МЗС Дмитро Кулеба розкритикував НАТО за те, що саміт Альянсу відбудеться без України. Він не розуміє, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресії Росії.

Раніше у МЗС озвучили очікування України від НАТО.

Нагадаємо, що 14 червня у Брюсселі відбудеться саміт НАТО, який пройде без участі української сторони як країни-партнера, проте в його порядку денному є питання можливого отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ).