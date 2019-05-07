Порошенко обговорив із Трюдо ситуацію із паспортами РФ на Донбасі



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Порошенко сподівається на посилення з боку Канади санкцій проти Росії

Діючий президент України Петро Порошенко із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у телефонному режимі обговорив у понеділок, 6 травня, питання видачі російських паспортів на Донбасі.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сподіваюся, що Канада займе принципову позицію в питанні посилення санкційного тиску на Москву у відповідь на так звані паспортні укази Кремля», - зазначив він.

За його словами, співрозмовники також детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі та наголосили на важливості звільнення українських громадян, які незаконно утримуються в російських тюрмах.

«Також обговорили підготовку до проведення Третьої конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться з 2 по 4 липня у Торонто», - зазначив Порошенко.

Глава держави крім того подякував Трюдо за незмінну підтримку України на міжнародній арені.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих «ДНР/ЛНР».

У зв’язку з цим Україна звернулася до Ради безпеки ООН. 25 квітня Радбез ООН збирався і висловив стурбованість і засудження.

Після цього, 27 квітня, Путін заявив, що спрощений порядок отримання російських паспортів може поширитися на всіх жителів України.