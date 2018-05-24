Порошенко обговорив з Ердоганом угоду про вільну торгівлю

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Порошенко провів телефонну розмову з Ердоганом

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Туреччини Тайїпом Ердоганом.

Про це інформує сайт президента України.

Лідери двох країн обмінялися думками з актуальних питань двостороннього та міжнародного порядку денного.

Сторони наголосили на важливості прискорення переговорного процесу щодо укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною.

Йшлося також про шляхи розширення взаємовигідної співпраці в енергетичній, авіаційній та оборонній сферах.

Президент України подякував Президенту Туреччини за незмінну позицію щодо підтримки територіальної цілісності України та захисту прав кримських татар.



